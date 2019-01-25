Диспетчерская служба для глухонемых начала работать в Нижнем Тагиле

В нижнетагильском отделении Всероссийского общества глухих начали работать сурдопереводчики. Общение по видеосвязи осуществляется посредством Skype, WhatsApp или Viber.

Глухонемые тагильчане с помощью специалистов могут вызвать сотрудников медучреждений, полиции, МЧС, ЖКХ, скорой помощи и др. Помимо этого, сурдопереводчики ведут консультации по вопросам оформления документов, соцподдержки и соцобслуживания.

Поэтому сегодня для инвалидов по слуху решение бытовых, житейских проблем перестало быть проблемой, сказала председатель городского отделения Всероссийского общества глухих Марина Кириченко.