Диспетчерская служба для глухонемых начала работать в Нижнем Тагиле
Специалисты-сурдопереводчики начали принимать видеозвонки от глухонемых тагильчан. С помощью диспетчеров инвалиды по слуху могут вызвать службы экстренной помощи, а также получить консультацию по оформлению документов, предоставлению мер соцподдержки.
В нижнетагильском отделении Всероссийского общества глухих начали работать сурдопереводчики. Общение по видеосвязи осуществляется посредством Skype, WhatsApp или Viber.
Глухонемые тагильчане с помощью специалистов могут вызвать сотрудников медучреждений, полиции, МЧС, ЖКХ, скорой помощи и др. Помимо этого, сурдопереводчики ведут консультации по вопросам оформления документов, соцподдержки и соцобслуживания.
Поэтому сегодня для инвалидов по слуху решение бытовых, житейских проблем перестало быть проблемой, сказала председатель городского отделения Всероссийского общества глухих Марина Кириченко.
В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе насчитывается, по сведениям общества глухих, около тысячи человек, нуждающихся в данной службе, сообщает «Тагильский рабочий».
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