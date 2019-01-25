Дом на улице Чайковского в Нижнем Тагиле может быть проверен на аварийность

После обрушения потолка в подъезде дома на улице Чайковского,102 в Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку.

Зампрокурора Дзержинского района Николай Коваленко рассказал о ее предварительных результатах. По его словам, площадь повреждения потолочно-чердачного перекрытия составила 3 квадратных метра. Последствия обрушения устранила УК «Теплотехник», коммунальные услуги оказываются в полной мере.

Прокуратура установит проводился ли в доме капитальный и текущий ремонт, были соблюдены сроки проведения ремонта. Также будет выяснено, имеются ли основания для признания дома на улице Чайковского, 102 аварийным и подлежащим сносу.

Жильцы дома также обратились в администрацию Нижнего Тагила с заявлением о проведении комиссии, которая установит признаки аварийности здания, информирует «Тагильский рабочий».