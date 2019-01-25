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Экс-тагильчанин Алексей Сальников стал победителем литературной премии П. П. Бажова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-тагильчанин Алексей Сальников стал победителем литературной премии П. П. Бажова

Сегодня, 20:03ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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