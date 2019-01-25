Экс-тагильчанин Алексей Сальников стал победителем литературной премии П. П. Бажова

Алексей Сальников, ранее проживавший в Нижнем Тагиле, стал победителем в номинации «Мастер. Проза». Экс-тагильчанин написал роман «Опосредованно».

Спасибо Уралу, спасибо Бажову и спасибо, что читаете – это, конечно, удивительно, произнес экс-тагильчанин на церемонии вручения.

Житель Нижнего Тагила Александр Кузьменков, который попал в тройку финалистов номинации «Мастер. Публицистика», не вошел в число победителей.