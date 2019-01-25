Изнасиловавший 12 женщин бомж из Полевского предстанет перед судом

Ранее судимый бомж обвиняется в совершении насильственных действий в отношении 12 женщин. Преступления были совершены на территории Екатеринбурга, чаще всего под мостами.

Первое преступление произошло в 1992 году, последнее – в 2014 году. Одна из 12 жертв маньяка скончалась в результате причиненных травм.

Следователи вышли на след подозреваемого благодаря экспертизе ДНК, проверив около 4,5 тысяч мужчин, которые находились на свободе. После того, как начали проверять тех, кто уже сидел за изнасилования, удалось выявить подозреваемого.