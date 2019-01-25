Изнасиловавший 12 женщин бомж из Полевского предстанет перед судом
48-летний житель Полевского предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании 12 женщин на территории Екатеринбурга.
Ранее судимый бомж обвиняется в совершении насильственных действий в отношении 12 женщин. Преступления были совершены на территории Екатеринбурга, чаще всего под мостами.
Первое преступление произошло в 1992 году, последнее – в 2014 году. Одна из 12 жертв маньяка скончалась в результате причиненных травм.
Следователи вышли на след подозреваемого благодаря экспертизе ДНК, проверив около 4,5 тысяч мужчин, которые находились на свободе. После того, как начали проверять тех, кто уже сидел за изнасилования, удалось выявить подозреваемого.
В январе 2018 года мужчина был задержан в Полевском. Ранее он был осужден на 15 лет за ряд изнасилований и разбой, вышел из тюрьмы в 2009 году. На момент задержания обвиняемый нигде не работал и не имел прописки. Ему грозит пожизненный срок, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.
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