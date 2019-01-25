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Изнасиловавший 12 женщин бомж из Полевского предстанет перед судом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Изнасиловавший 12 женщин бомж из Полевского предстанет перед судом

Сегодня, 18:56ОбществоФото: pixabay.com
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