Мужчина пытался провезти машинку для снятия отпечатков через свердловскую таможню

Мужчина приобрёл машинку в Москве и попытался продать её таджикским правоохранителям, но сделка сорвалась. Продавец возвращался с товаром в Свердловскую область, где и оказался пойман уральскими таможенниками.

Декларация на аппарат отсутствовала, потому его изъяли и отправили на экспертизу. Также составлен протокол за административное правонарушение, по которому мужчине может грозить штраф, сообщает «Вечерний Екатеринбург».