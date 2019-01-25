Мужчина пытался провезти машинку для снятия отпечатков через свердловскую таможню
Сегодня, 07:30ОбществоФото: utu.customs.ru
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В аэропорту Кольцово был задержан мужчина, который пытался провезти через таможню незадекларированную машинку для снятия отпечатков пальцев. Прибор предназначался полиции Таджикистана.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина приобрёл машинку в Москве и попытался продать её таджикским правоохранителям, но сделка сорвалась. Продавец возвращался с товаром в Свердловскую область, где и оказался пойман уральскими таможенниками.
Декларация на аппарат отсутствовала, потому его изъяли и отправили на экспертизу. Также составлен протокол за административное правонарушение, по которому мужчине может грозить штраф, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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