ООО «Семейные окна» выплатит 230 тысяч екатеринбурженке за плохо застекленную лоджию

Екатеринбурженка заказала в фирме установку окон на сумму более 84 тысяч рублей. Монтаж окон был совершен в июле прошлого года, претензий к установке у женщины не возникло. Однако в период действия гарантийного срока екатеринбурженка обнаружила несколько дефектов. Она пригласила сотрудников управляющей компании, которые осмотрели окна и составили акт устранения недостатков. Среди дефектов значилось, что саморезы выступали на 1,5 см, подоконник шатался, а в ограждениях лоджии были видны сквозные пробуривания.