Предприятие в Екатеринбурге задолжало 35 сотрудникам более 3,1 млн рублей

ООО «ЭнерКонГрупп» не выплачивало 35 сотрудникам зарплату. На 10 января 2019 года сумма задолженности составила более 3,1 млн рублей.

Прокуратура Чкаловского района организовала совещание при участии руководителя компании, на котором в адрес юридического лица было вынесено представление с требованием устранить нарушения статей 22, 84.1, 140 Трудового кодекса Российской Федерации.