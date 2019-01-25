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Предприятие в Екатеринбурге задолжало 35 сотрудникам более 3,1 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предприятие в Екатеринбурге задолжало 35 сотрудникам более 3,1 млн рублей

Сегодня, 16:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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