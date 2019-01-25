Работники тагильской скорой под угрозой увольнения замеряют бензин из-за сбоя ГЛОНАСС
В редакцию TagilCity.ru попала копия документа, значащегося как приказ, который в ноябре 2018 года вышел на станции скорой помощи Нижнего Тагила. Суть документа в том, что в связи с некорректной работой датчиков уровня топлива на автомобилях с системой ГЛОНАСС механики должны были замерять уровень бензина вручную.
Главный врач станции скорой помощи Сергей Безбородов факт наличия этого приказав беседе с редакцией не опроверг. В документе говорится о том, что замеры топлива в автомобилях скорой помощи должны вручную производиться механиками до и после смены. Связано это с некорректной работой датчиков уровня топлива в системе ГЛОНАСС. Письмо с копией приказа и фотографией замеряющего пришло анонимно в редакцию TagilCity.ru после публикации о контракте на обслуживание системы ГЛОНАСС на станции скорой помощи.
Ранее руководство станции в беседе с редакцией сообщало о том, что система ГЛОНАСС работает без нареканий.
Нареканий к системе у нас нет, работает довольно четко. Если неисправности возникают, то подрядчики их довольно быстро устраняют,пояснил редакции TagilCity.ru заместитель главврача по экономическим вопросам Кирилл Палкин в начале января 2019 года.
Однако в ноябре 2018 года был выпущен приказ, что в период некорректной работы датчиков системы с использованием технологий ГЛОНАСС, замер бензина должен проходить только в присутствии водителей – сдающего и принимающего автомобиль. После снятия остатков обязательна отметка в путевом листе.
Механикам обязательно производить предсменное и послесменное снятие остатков ГСМ в топливных баках всех автомобилей за исключением автомобилей марки «Шкода» и «Фиат» с помощью единого мерного приспособления в присутствии сдающего и принимающего водителей автомобиля,говорится в документе с подписью главврача Сергея Безбородова.
Сам же Сергей Безбородов комментировать данный документ отказался.
Я издаю много приказов. И давать объяснения по ним не буду,заявил редакции TagilCity.ru.
В связи с этим выяснить, приходилось ли водителям в связи с замерами задерживаться на смене или приходить раньше, а также оплачивалось ли им рабочее время в случае задержки, – не удалось.
Также в приказе говорится, что при выявлении нарушений сотрудникам будет снижена стимулирующая выплата или применено дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.
Воздействовать на лиц, допустивших нарушение данного приказа, в том числе с помощью снижения/невыплаты стимулирующих выплат, а также с помощью применения дисциплинарных взысканий, в том числе увольнений по инициативе работодателя,говорится в приказе.
Для проверки, согласно приказу, была организована рабочая группа из начальника и механика гаража, заместителя главного бухгалтера и юрисконсульта.
Сколько по времени занимает замер топлива, задерживались ли водители и механики на работе, в связи с чем связан строгий контроль и сколько было докладных по нарушениям, редакции TagilCity.ru Безбородов также не пояснил. Также неизвестно, работает ли на сегодняшний день система ГЛОНАСС на автомобилях тагильской «скорой».
Напомним, что на обслуживание системы ГЛОНАСС на автомобилях в 2015 году станция скорой помощи заключила контракт на 100 тысяч рублей, в 2016 году – на 212 тысяч. Победителем тогда стало ООО КБ Навигатор. В 2018 году станция скорой помощи в Нижнем Тагиле заключила контракт с ООО «Европейско-Азиатская Медицинская Компания» на сумму 223 тысячи рублей.
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