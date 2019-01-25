Работники тагильской скорой под угрозой увольнения замеряют бензин из-за сбоя ГЛОНАСС

Главный врач станции скорой помощи Сергей Безбородов факт наличия этого приказав беседе с редакцией не опроверг. В документе говорится о том, что замеры топлива в автомобилях скорой помощи должны вручную производиться механиками до и после смены. Связано это с некорректной работой датчиков уровня топлива в системе ГЛОНАСС. Письмо с копией приказа и фотографией замеряющего пришло анонимно в редакцию TagilCity.ru после публикации о контракте на обслуживание системы ГЛОНАСС на станции скорой помощи.

Ранее руководство станции в беседе с редакцией сообщало о том, что система ГЛОНАСС работает без нареканий.

Нареканий к системе у нас нет, работает довольно четко. Если неисправности возникают, то подрядчики их довольно быстро устраняют,пояснил редакции TagilCity.ru заместитель главврача по экономическим вопросам Кирилл Палкин в начале января 2019 года.

Однако в ноябре 2018 года был выпущен приказ, что в период некорректной работы датчиков системы с использованием технологий ГЛОНАСС, замер бензина должен проходить только в присутствии водителей – сдающего и принимающего автомобиль. После снятия остатков обязательна отметка в путевом листе.

Механикам обязательно производить предсменное и послесменное снятие остатков ГСМ в топливных баках всех автомобилей за исключением автомобилей марки «Шкода» и «Фиат» с помощью единого мерного приспособления в присутствии сдающего и принимающего водителей автомобиля,говорится в документе с подписью главврача Сергея Безбородова.

Сам же Сергей Безбородов комментировать данный документ отказался.

Я издаю много приказов. И давать объяснения по ним не буду,заявил редакции TagilCity.ru.

В связи с этим выяснить, приходилось ли водителям в связи с замерами задерживаться на смене или приходить раньше, а также оплачивалось ли им рабочее время в случае задержки, – не удалось.

Также в приказе говорится, что при выявлении нарушений сотрудникам будет снижена стимулирующая выплата или применено дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

Воздействовать на лиц, допустивших нарушение данного приказа, в том числе с помощью снижения/невыплаты стимулирующих выплат, а также с помощью применения дисциплинарных взысканий, в том числе увольнений по инициативе работодателя,говорится в приказе.

Для проверки, согласно приказу, была организована рабочая группа из начальника и механика гаража, заместителя главного бухгалтера и юрисконсульта.

Сколько по времени занимает замер топлива, задерживались ли водители и механики на работе, в связи с чем связан строгий контроль и сколько было докладных по нарушениям, редакции TagilCity.ru Безбородов также не пояснил. Также неизвестно, работает ли на сегодняшний день система ГЛОНАСС на автомобилях тагильской «скорой».