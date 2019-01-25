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Работники тагильской скорой под угрозой увольнения замеряют бензин из-за сбоя ГЛОНАСС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работники тагильской скорой под угрозой увольнения замеряют бензин из-за сбоя ГЛОНАСС

Сегодня, 21:25ОбществоАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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