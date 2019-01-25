Жительница Екатеринбурга отсудила у ТСЖ 500 тысяч за потоп в квартире

В квартире екатеринбурженки прошла замена стояков, которую осуществляла компания «Труба-Дело». После этого квартиру женщины затопило. Выяснилось, что причиной потопа стал прорыв трубы у соседей сверху. После замены стояков у них сорвало кран из-за некачественных материалов, использованных при выполнении работ, либо из-за недобросовестно проведенных работ.

Екатеринбурженка сделала ремонт, однако через две недели ситуация повторилась. Во второй раз прорыв случился в двух других квартирах. Хозяйка затопленной квартиры вновь сделала ремонт и обратилась с претензией в ТСЖ, а затем в суд.

В исковом заявлении она потребовала возместить ей стоимость ремонта и компенсировать моральный вред. Общую сумму ущерба она оценила в 316 тысяч рублей.

Суд удовлетворил иск. Кроме того, суд назначил штраф в 179 тысяч рублей.