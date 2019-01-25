Жительница Екатеринбурга отсудила у ТСЖ 500 тысяч за потоп в квартире
ТСЖ заплатит екатеринбурженке 500 тысяч рублей за некачественно проведенные работы по замене труб.
В квартире екатеринбурженки прошла замена стояков, которую осуществляла компания «Труба-Дело». После этого квартиру женщины затопило. Выяснилось, что причиной потопа стал прорыв трубы у соседей сверху. После замены стояков у них сорвало кран из-за некачественных материалов, использованных при выполнении работ, либо из-за недобросовестно проведенных работ.
Екатеринбурженка сделала ремонт, однако через две недели ситуация повторилась. Во второй раз прорыв случился в двух других квартирах. Хозяйка затопленной квартиры вновь сделала ремонт и обратилась с претензией в ТСЖ, а затем в суд.
В исковом заявлении она потребовала возместить ей стоимость ремонта и компенсировать моральный вред. Общую сумму ущерба она оценила в 316 тысяч рублей.
Суд удовлетворил иск. Кроме того, суд назначил штраф в 179 тысяч рублей.
ТСЖ попыталось переложить ответственность на «Труба-Дело», однако компания работала по договору с ТСЖ, и оно несет ответственность за качество выполненных работ, пишет пресс-служба Свердловского облсуда.
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