Жительница Нижнего Тагила лишилась чулок из-за долга в 2,5 млн рублей
Сотрудники ФССП наложили арест на товар предпринимательницы из Нижнего Тагила, которая задолжала кредитору 2,5 млн рублей.
Предпринимательница из Нижнего Тагила взяла кредит в 2,5 млн рублей в залог под своей бизнес. Женщина открыла торговую точку по продаже женской одежды. Однако выплатить долг тагильчанка не смогла. Сотрудники ФССП наложили арест на 10 блузок, 20 пар брюк, более 100 чулок и носков, а также на 15 трикотажных кофт, на куртки, платья и другие предметы женской одежды, находящиеся в продаже у женщины.
Всего арест наложен на товар должника в пределах суммы иска, приставы конфисковали 274 вещи.
Вещи переданы на ответственное хранение до вынесения решения по иску о взыскании денежных средств. Одежда передана на ответственное хранение до принятия решения о взыскании средств, информирует «Комсомольская правда».
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