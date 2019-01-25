Жительница Нижнего Тагила лишилась чулок из-за долга в 2,5 млн рублей

Предпринимательница из Нижнего Тагила взяла кредит в 2,5 млн рублей в залог под своей бизнес. Женщина открыла торговую точку по продаже женской одежды. Однако выплатить долг тагильчанка не смогла. Сотрудники ФССП наложили арест на 10 блузок, 20 пар брюк, более 100 чулок и носков, а также на 15 трикотажных кофт, на куртки, платья и другие предметы женской одежды, находящиеся в продаже у женщины.