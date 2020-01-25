Короткометражный фильм уральской команды киношников стал фильмом года

Вчера в Москве прошла церемония награждения. Картина «Интервью» получила заслуженного «Золотого орла». За наградой на сцену вышел Иван Соснин.

Спасибо команде Red Pepper Film и моей жене, сказал он.

В картине «Интервью» рассказывается история о студентке, которая проживает в Москве и учится на факультете журналистики. Она собирается взять интервью у писателя, который оказался ее родным отцом. Главные роли в фильме исполнили Алексей Серебряников, Мария Васильева и Юлия Ауг.

В прошлом году фильм отметили на фестивале «Кинотавр» в прошлом году.