Короткометражный фильм уральской команды киношников стал фильмом года
Картина уральской команды из Red Pepper Film «Интервью» стала лучшим короткометражным фильмом года, сообщает «Комсомольская правда».
Вчера в Москве прошла церемония награждения. Картина «Интервью» получила заслуженного «Золотого орла». За наградой на сцену вышел Иван Соснин.
Спасибо команде Red Pepper Film и моей жене, сказал он.
В картине «Интервью» рассказывается история о студентке, которая проживает в Москве и учится на факультете журналистики. Она собирается взять интервью у писателя, который оказался ее родным отцом. Главные роли в фильме исполнили Алексей Серебряников, Мария Васильева и Юлия Ауг.
В прошлом году фильм отметили на фестивале «Кинотавр» в прошлом году.
Вместе с этой картиной на награду было номинировано еще две работы известных режиссеров: «Мама» Владимира Котта, который известен по фильму «Карп отмороженный», и «Одна историческая ошибка» Михаила Местецкого, которого знают по сценариям к «Легенде № 17» и «Хорошему мальчику».