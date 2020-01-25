В Нижнем Тагиле начали демонтировать ледовый городок на Театральной площади
Сегодня, 12:38ОбществоФото: скриншот с камер «Сети Тагила»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня в Нижнем Тагиле на театральной площади начат демонтаж ледового городка. На данный момент рабочие убирают главную елку.
Сюжеты: Нижний Тагил
По графику снос ледовых городков в Нижнем Тагиле запланирован на 25 января 2020 года.
В этом году ледовый городок на Театральной площади вызвал недовольство горожан. Его сравнили с кладбищем, а ледовые фигуры — с надгробиями. Владислав Пинаев также подверг критике работу ООО «Парад», который занимался строительством. Он подчеркнул, что в этом году рассмотрение проектов нужно начать заранее и назначил ответственных лиц.
В других районах Нижнего Тагила ледовые городки также были раскритикованы. У «Юбилейного» женщина получила перелом копчика после того, как скатилась с горки, а на Вагонке спуск упирается в клумбы. Горожане назвали горки «Небезопасными».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей