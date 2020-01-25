В Нижнем Тагиле начали демонтировать ледовый городок на Театральной площади

В этом году ледовый городок на Театральной площади вызвал недовольство горожан. Его сравнили с кладбищем, а ледовые фигуры — с надгробиями. Владислав Пинаев также подверг критике работу ООО «Парад», который занимался строительством. Он подчеркнул, что в этом году рассмотрение проектов нужно начать заранее и назначил ответственных лиц.