Адепты опального схимонаха Сергия хотят сами выбрать ему замену

Напомним, в декабре 2020 года скандального отца Сергия задержали при штурме Среднеуральского женского монастыря и доставили в Москву. Там его арестовали на два месяца по обвинению в самоуправстве, склонении к самоубийству, а также нарушению права на свободу совести и вероисповеданий.