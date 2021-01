Адепты опального схимонаха Сергия хотят сами выбрать ему замену

После ареста схимонаха Сергия его последователи надеются сами выбрать нового духовника в Среднеуральский женский монастырь.

Сейчас духовника в монастыре нет, пояснила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Особого духовника они не выбрали. Они верят, что его либо назначит Сергий, либо Сергий к ним вернется,рассказала ТАСС омбудсмен. Таким образом адепты Сергия, которые не покинули монастырь, не собираются прислушиваться к мнению Екатеринбургской епархии по вопросам управления. Сейчас там управляют три матушки: Татьяна, Варвара и Василиса. Кроме того, есть лидеры, которые работают с прихожанами. Напомним, в декабре 2020 года скандального отца Сергия задержали при штурме Среднеуральского женского монастыря и доставили в Москву. Там его арестовали на два месяца по обвинению в самоуправстве, склонении к самоубийству, а также нарушению права на свободу совести и вероисповеданий. Скандального экс-схиигумена Сергия арестовали на два месяца

