Адепты опального схимонаха Сергия хотят сами выбрать ему замену

Адепты опального схимонаха Сергия хотят сами выбрать ему замену

Сегодня, 10:08ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
После ареста схимонаха Сергия его последователи надеются сами выбрать нового духовника в Среднеуральский женский монастырь.

Сейчас духовника в монастыре нет, пояснила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Особого духовника они не выбрали. Они верят, что его либо назначит Сергий, либо Сергий к ним вернется,рассказала ТАСС омбудсмен.

Таким образом адепты Сергия, которые не покинули монастырь, не собираются прислушиваться к мнению Екатеринбургской епархии по вопросам управления. Сейчас там управляют три матушки: Татьяна, Варвара и Василиса. Кроме того, есть лидеры, которые работают с прихожанами.

Напомним, в декабре 2020 года скандального отца Сергия задержали при штурме Среднеуральского женского монастыря и доставили в Москву. Там его арестовали на два месяца по обвинению в самоуправстве, склонении к самоубийству, а также нарушению права на свободу совести и вероисповеданий.

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