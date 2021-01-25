Депутаты Екатеринбурга будут получать 57,5 тысячи рублей на компенсацию за работу

Депутаты Екатеринбурга будут получать 57,5 тысячи рублей на компенсацию за работу

Сегодня, 11:56ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Депутаты городской думы Екатеринбурга будут ежемесячно получать 57,5 тысячи рублей на компенсацию за свою работу.

Проект решения опубликован на сайте ведомства, депутаты должны будут утвердить его на одном из заседаний.

Сумма компенсации осталась такой же, как в 2019 и 2020 годах. Выплаты депутатам производят за работу с избирателями и организацию приема граждан. Кроме того, денежные средства направляются на изучение общественного мнения и публикации в СМИ.

Также выплата положена за расходы, которые связаны с участием в заседаниях думы и работе профильных комиссий, с депутатскими запросами, а также «иными формами деятельности, не запрещенными законами».

За целевым использованием денег следит комиссия по местному самоуправлению.

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