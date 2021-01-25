Екатеринбуржец получил два года тюрьмы и штраф в 700 тысяч рублей за смертельное ДТП

Осужденный выехал на перекресток, и столкнулся с автомобилем «Хендэ Акцент», который двигался на зеленый свет. Затем Азанова отбросило на трех пешеходов, переходивших проезжую часть. В результате ДТП 45-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась в этот же день в больнице.