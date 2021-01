Екатеринбуржец получил два года тюрьмы и штраф в 700 тысяч рублей за смертельное ДТП

В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, который в июне 2020 года сбил трех пешеходов на улице Малышева, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбуржец Александр Азанов признан виновным в нарушении правил ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Было установлено, что 8 июня 2020 года около 19.00 Азанов ехал на автомобиле «Фиат Дукато» по улице Малышева со скоростью около 60 километров в час. На перекрестке с улицей Мамина Сибиряка водитель отвлекся и проехал на красный сигнал светофора. Осужденный выехал на перекресток, и столкнулся с автомобилем «Хендэ Акцент», который двигался на зеленый свет. Затем Азанова отбросило на трех пешеходов, переходивших проезжую часть. В результате ДТП 45-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась в этот же день в больнице. Суд назначил екатеринбуржцу наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишения права управления транспортными средствами на срок два года. Кроме того, осужденный должен выплатить родственнику погибшей 700 тысяч рублей. Напомним, на Урале пострадавшая в ДТП мать отсудила у виновника аварии 1,15 миллиона рублей за полученные травмы ей и ее сыном. На Урале пострадавшая в ДТП семья отсудила у виновника аварии 1,15 миллиона рублей

