Федеральный центр выделил больницам Хабаровска автомобили

Vostokmedia.com пишет, что Дегтяреву удалось привлечь финансовое сопровождение поставок 16 машин из федерального бюджета на 15 миллионов рублей по линии Минпромторга. Всего по программе модернизации районные больницы получат более 50 автомобилей. Проект принят на пятилетний срок и имеет бюджет восемь миллиардов рублей. Федеральный бюджет обеспечит более семи миллиардов рублей.