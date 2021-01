Федеральный центр выделил больницам Хабаровска автомобили

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объявил о запуске в регионе воплощения проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Больницам районов в скором времени направят шестнадцать новых автомобилей УАЗ.

Vostokmedia.com пишет, что Дегтяреву удалось привлечь финансовое сопровождение поставок 16 машин из федерального бюджета на 15 миллионов рублей по линии Минпромторга. Всего по программе модернизации районные больницы получат более 50 автомобилей. Проект принят на пятилетний срок и имеет бюджет восемь миллиардов рублей. Федеральный бюджет обеспечит более семи миллиардов рублей. Машины направят в Амурский, Верхнебуреинский, Нанайский и еще в десять районов для обслуживания населенных пунктов с численностью, которая не превышает пятидесяти тысяч жителей. В общем в рамках проекта модернизируют 40 краевых медучреждений. Вместе с тем врачи получат тысячу двести единиц оборудования. В текущем году будет построено пять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и одна амбулатория, также будет восстановлен корпус хабаровской 10-й городской больницы, сейчас являющейся ведущим ковидным госпиталем края. Отмечается, что вопросы здравоохранения лично отслеживает врио губернатора Хабаровского края. Приоритетами являются качество и доступность медицины для населения в период пандемии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter