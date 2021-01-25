Минтруда проконтролирует права тагильских медиков «скорой» при переводе на аутсорсинг

Мы обратились к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову с просьбой проверить законность перевода на аутсорсинг в Нижнем Тагиле, так как получали много жалоб не только от самих медиков, но и от жителей города,рассказал редакции TagilCity.ru председатель Совета регионального отделения Всероссийской партии «Родина» в Свердловской области Валерий Хвостов.