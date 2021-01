Минтруда проконтролирует права тагильских медиков «скорой» при переводе на аутсорсинг

Министерство Государственной инспекции труда Свердловской области взяло на контроль вопрос соблюдения трудовых прав работников станции скорой помощи Нижнего Тагила при переводе на аутсорсинг.

Мы обратились к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову с просьбой проверить законность перевода на аутсорсинг в Нижнем Тагиле, так как получали много жалоб не только от самих медиков, но и от жителей города,рассказал редакции TagilCity.ru председатель Совета регионального отделения Всероссийской партии «Родина» в Свердловской области Валерий Хвостов. По его словам, пост соцсетях о проверке прокуратурой на законность аутсорсинга просмотрели более 50 тысяч подписчиков и оставили около 200 комментариев, причем почти все из них были негативными. Мы обратились в генеральную прокуратуру Свердловской области, там написали предписание в областную прокуратуру, а оттуда — в нижнетагильскую. Из прокуратуры Тагилстроевского района его перенаправили в инспекцию по труду. Оттуда нам пришел ответ,пояснил Хвостов. В письме сказано, что министерство провело проверку и запросило копии документов работников, подлежащих увольнению. Затем их проанализировали и не нашли нарушений в проведении процедуры, сообщил Хвостову заместитель руководитель заместителя главного государственного инспектора труда по правовым вопросам в Свердловской области Михаил Балакин. В октябре 2020 года в Нижнетагильский центр занятости населения была направлена информация о массовом высвобождении работников станции скорой помощи, затем отдел кадров вручил уведомления о сокращении самим работникам. 24 декабря прошлого года между ООО «РТ-социальная сфера» и медиками скорой помощи было заключено соглашение о переводе на аутсорсинг. По состоянию на 14 января, его подписали 68 человек. Копия обращения для рассмотрения в части обоснованности перевода на аутсорсинг и возможного ухудшения качества медицинских услуг была направлена Крекову. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев при встрече с работником скорой помощи из Нижнего Тагила обещал ставить водителей на работе в Министерстве здравоохранения. Водители останутся в тагильской скорой: активист рассказал о беседе с Куйвашевым

