На Урале суд оправдал ранее осужденного риэлтора за принуждение бабушки к сделке

В Екатеринбурге суд оправдал ранее осужденного риэлтора по обвинению в насильственном принуждении старушки к сделке.

Риелтора Олега Аносова осудили по пункту «б» части 2 статьи 179 УК РФ (Принуждение к совершению сделки, под угрозой применения насилия, с повреждением чужого имущества, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное с применением насилия). Суд Орджоникидзевского района Екатеринбурга приговорил его к четырем годам тюрьмы, пишет Znak. Осужденный не согласился с выводами суда и подал апелляцию в Свердловский областной суд, где приняли во внимание доводы и отменили решение суда предыдущей инстанции. Сам Олег Аносов рассказал изданию, что 73-летняя старушка осуществила ложный донос. Выдумала ситуацию и сообщила суду ложные сведения. Я уже получил государственную компенсацию и был реабилитирован. Заявление на бабушку я писать не буду за ложный донос. Уважаю её почтенный возраст, рассказал Аносов. Риэлтор выразил надежду, что ситуация не повлияет на его деловую репутацию. Напомним, обратная ситуация сложилась в декабря 2020 года. Дважды признанный невиновным житель Свердловской области на третьем заседании суда был признан виновным в убийстве. Ему назначили 11,5 лет колонии строгого режима. На Урале дважды оправданный присяжными мужчина получил 11,5 лет колонии

Related news: Тагильчанка получила штраф 12 тысяч за ложный донос на соседей о торговле наркотиками

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter