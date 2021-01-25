На Урале суд оправдал ранее осужденного риэлтора за принуждение бабушки к сделке

На Урале суд оправдал ранее осужденного риэлтора за принуждение бабушки к сделке

Сегодня, 17:12ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге суд оправдал ранее осужденного риэлтора по обвинению в насильственном принуждении старушки к сделке.

Риелтора Олега Аносова осудили по пункту «б» части 2 статьи 179 УК РФ (Принуждение к совершению сделки, под угрозой применения насилия, с повреждением чужого имущества, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное с применением насилия). Суд Орджоникидзевского района Екатеринбурга приговорил его к четырем годам тюрьмы, пишет Znak.

Осужденный не согласился с выводами суда и подал апелляцию в Свердловский областной суд, где приняли во внимание доводы и отменили решение суда предыдущей инстанции.

Сам Олег Аносов рассказал изданию, что 73-летняя старушка осуществила ложный донос. Выдумала ситуацию и сообщила суду ложные сведения.

Я уже получил государственную компенсацию и был реабилитирован. Заявление на бабушку я писать не буду за ложный донос. Уважаю её почтенный возраст, рассказал Аносов.

Риэлтор выразил надежду, что ситуация не повлияет на его деловую репутацию.

Напомним, обратная ситуация сложилась в декабря 2020 года. Дважды признанный невиновным житель Свердловской области на третьем заседании суда был признан виновным в убийстве. Ему назначили 11,5 лет колонии строгого режима.

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