На Урале требуют возобновить рассмотрение дела о стрельбе депутата Ионина из автомата

Имеется в виду случай, произошедший в мае 2019 года в Камышлове. Тогда Ионин стрелял в жилом районе. По словам депутата, письмо было подписано подполковником полиции в отставке Александром Хреновым. Он требует признать поведение Ионина неэтичным и добиться того, чтобы его наказали по уголовной статье. Для этого необходимо снять с Ионина депутатскую неприкосновенность.