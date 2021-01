Одноклассники запустили тематический марафон ко Дню студента

Одноклассники предложили пользователям присоединиться ко Дню российского студенчества и поздравить пользовательниц с именем Татьяна.

Социальная сеть запустила несколько активностей, которые понравятся как нынешним учащимся университетов и колледжей, так и выпускникам вузов. 25 января в ОК стартует фотомарафон #студенческиегоды. Пользователям сети предложат делиться воспоминаниями веселых учебных будней, а также рассказывать курьезные истории студенчества. Кроме того, для студентов в ОК будет доступен специальный конструктор публикаций «За что вы любите студенческую жизнь?». С его помощью пользователи смогут в несколько кликов составить яркий пост о том, что вызывало самые яркие эмоции в студенческое время: например, друзья, знания или особая атмосфера студенчества. Татьянин день традиционно считается праздником студентов, но в этот день ОК не оставят без внимания самих Татьян. Имя входит в топ-3 самых популярных среди пользовательниц и составляет 3,65% от всех зарегистрированных женщин в Одноклассниках. Все желающие смогут присоединиться к тематическим поздравлениям в разделе «Открытки» и выбрать красивое поздравление ко Дню Татьяны в сообщениях. Пользователи ОК также могут поздравить всех близких с праздниками традиционными тематическими подарочками. В ОК пользователи традиционно активно поздравляют друг друга с праздниками с помощью подарков, открыток, сообщений и звонков. В 2020 году пользователи отправили 52,8 млрд виртуальных подарков, а также 4,5 млрд открыток и 1,5 млрд стикеров в сообщениях. Пользователи также активно выражали эмоции с помощью стикеров в личных сообщениях и комментариях, а благодаря новому сервису добавления стикерпаков более 2,5 млн стикеров в сутки отправлялись из наборов, созданных пользователями.

