Правительство Японии начало изучать возможность проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей.

Организационный комитет рассматривает разные варианты, при этом в приоритете остается допуск болельщиков на трибуны, в противном случае организаторы понесут серьезные убытки, сообщает «Советский спорт». Не исключено, что посещать соревнования смогут только местные жители, тогда как болельщикам из-за границы доступ в страну будет закрыт. Напомним, Олимпийские игры в Токио, перенесенные из-за коронавируса с 2020 года, должны начаться 23 июля.

