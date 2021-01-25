Счастье дешевеет: екатеринбуржцу для комфортной жизни нужно 170 тысяч рублей в месяц

Счастье дешевеет: екатеринбуржцу для комфортной жизни нужно 170 тысяч рублей в месяц

Вчера, 23:34ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге в 2021 году среднестатистическому россиянину для того, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно 170 тысяч рублей в месяц. Это меньше, чем двумя годами ранее. Об этом свидетельствует исследование портала SuperJob.

В 2018 году екатеринбуржцу требовалось получать 173 тысячи рублей ежемесячно, когда в 2020 и в 2021 годах этот показатель опустился на три тысячи.

По данным исследования, мужчинам в России необходимо на 30% больше денег, чем женщинам: 187 и 146 тысяч рублей соответственно.

Наиболее высокие денежные запросы имеют жители Москвы: 220 тысяч рублей в месяц, после — жители Владивостока, которым необходимо 200 тысяч рублей, и на третьем месте — Ростов-на-Дону (190 тысяч рублей). Общий рейтинг замыкают жители Оренбурга: там для того, чтобы быть счастливым, необходимо иметь 124 тысячи рублей.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
деньгирейтингстатистикасчастьеЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы