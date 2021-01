Соседи из уральской деревни пожаловались на постоянно пьющую многодетную мать

В свердловской деревне Кекур Ирбитского района соседи пожаловались на мать четверых детей. По их словам, она постоянно выпивает и не ухаживает за детьми.

Подписчики группы «Инцидент Ирбит ЧП» во «ВКонтакте» пишут в комментариях, что пьянки в доме постоянно, а дети живут голодные в холоде. По их словам, они обращались в ПДН и соцзащиту. Один раз у матери детей забирали, но затем возвратили, так женщина устроилась на работу в магазин. На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что в доме беспорядок и грязь. Сама многодетная мать говорит, что у них все сломано, в том числе и стиральная машина. При этом рядом с ней сидит мужчина, и они оба выпивают. После публикации прокуратура начала проверку, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову. Во время надзорного мероприятия будет дана оценка соблюдения прав детей, а также охране их жизни и здоровья. Напомним, в конце декабря в Нижнем Тагиле пьяная мать не уследила за пятилетней девочкой, и она выпала из окна. Мать была пьяная: в Нижнем Тагиле пятилетняя девочка выпала из окна

