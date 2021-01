Свердловчанка со СМА полтора года добивается обустройства пандуса в подъезде

Жительница Нижней Туры со атрофией мышц спины полтора года добивается установки пандуса в подъезде своего дома.

Женщина передвигается в инвалидном кресле с электроприводом. Она проживает на первом этаже двухэтажного дома. В её доме отсутствует пандус, а построить его не дают чиновники, сообщается в группе «Новости Нижней Туры» в «Вконтакте». Она предлагала установить подъемник и организовать отдельный вход, однако комиссия установила, что техническая возможность для подобной конструкции отсутствует. В ответе администрации приведен целый список статей, согласно которым организация подобной конструкции невозможна. Тогда местная жительница написала обращение в прокуратуру. Photo: «Новости Нижней Туры» в «Вконтакте» Только после этого ей начали звонить из муниципалитета Нижней Туры и предлагать начать диалог. Но на текущий момент пандус всё еще не построен. Напомним, в ноябре жители Нижнего Тагила на колясках пожаловались на неработающие кнопки вызова помощи возле организаций. Колясочники пожаловались на неработающие кнопки вызова помощи в Нижнем Тагиле

