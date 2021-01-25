Свердловчанка со СМА полтора года добивается обустройства пандуса в подъезде

Свердловчанка со СМА полтора года добивается обустройства пандуса в подъезде

Сегодня, 14:19ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Жительница Нижней Туры со атрофией мышц спины полтора года добивается установки пандуса в подъезде своего дома.

Женщина передвигается в инвалидном кресле с электроприводом. Она проживает на первом этаже двухэтажного дома. В её доме отсутствует пандус, а построить его не дают чиновники, сообщается в группе «Новости Нижней Туры» в «Вконтакте».

Она предлагала установить подъемник и организовать отдельный вход, однако комиссия установила, что техническая возможность для подобной конструкции отсутствует.

В ответе администрации приведен целый список статей, согласно которым организация подобной конструкции невозможна. Тогда местная жительница написала обращение в прокуратуру.

Photo:«Новости Нижней Туры» в «Вконтакте»

Только после этого ей начали звонить из муниципалитета Нижней Туры и предлагать начать диалог. Но на текущий момент пандус всё еще не построен.

Напомним, в ноябре жители Нижнего Тагила на колясках пожаловались на неработающие кнопки вызова помощи возле организаций.

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