Тагильские перевозчики предлагают поднять тариф для решения проблем с маршрутками

По словам спикера, по сравнению с прошлым годом, сейчас он увеличился на 50%, а Нижнем Тагиле все потоки зависят от работы крупных промышленных предприятий. Он отметил, что днем автобусы ходят быстрее, также их график отслеживают в вечернее время. На маршрутах до 22.30 находится как минимум по одному автобусу.