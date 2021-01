Тагильские перевозчики предлагают поднять тариф для решения проблем с маршрутками

Представители компаний-перевозчиков предложили поднять тариф на проезд в маршрутках и автобусах, чтобы улучшить ситуацию с транспортом в Нижнем Тагиле.

25 января в Нижнем Тагиле прошло совещание по работе общественного транспорта с участием представителей ГИБДД и администрации. Перевозчики отметили, что сложившаяся проблема — общая и системная. Сейчас из-за низких температур бывает, что автобусы замерзают по ходу движения, транспорт на газовом топливе не выдерживает. Одна из причин — это то, что мы с 2019 года мы не можем защитить тариф в городе. У нас как было 21 рубль, так и держится,пояснил руководитель одного из транспортных предприятий. По его словам, за это время в Нижнем Тагиле цены на топливо и запчасти повысились как минимум на 20%. Перевозчики не могут увеличить зарплату водителям и найти новых кандидатов на эту должность, а сами компании закредитованы. Пинаев потребовал от перевозчиков решить проблемы транспорта в Нижнем Тагиле Представитель перевозчиков пояснил, что в Нижнем Тагиле современные автобусы, они задействованы на 99%. Кроме того, на качестве транспортных услуг сильно сказалась пандемия коронавируса, так как в ее пик пассажиропоток падал на 80%. По словам спикера, по сравнению с прошлым годом, сейчас он увеличился на 50%, а Нижнем Тагиле все потоки зависят от работы крупных промышленных предприятий. Он отметил, что днем автобусы ходят быстрее, также их график отслеживают в вечернее время. На маршрутах до 22.30 находится как минимум по одному автобусу. Перевозчики частные, а мы сами заинтересованы чтобы транспорт не стоял, а работал. От этого зависят зарплаты людям, прибыль, наши обязательства. Мы все стараемся,заключил директор. Напомним, в январе жители Нижнего Тагила во время морозов пожаловались на перебои в работе маршруток и автобусов. Жители Нижнего Тагила пожаловались на перебои в работе маршруток из-за морозов

