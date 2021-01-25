Тагильские перевозчики предлагают поднять тариф для решения проблем с маршрутками

Тагильские перевозчики предлагают поднять тариф для решения проблем с маршрутками

Сегодня, 16:38ОбществоЕвгения СафинаPhoto: TagilCity.ru
Представители компаний-перевозчиков предложили поднять тариф на проезд в маршрутках и автобусах, чтобы улучшить ситуацию с транспортом в Нижнем Тагиле.

25 января в Нижнем Тагиле прошло совещание по работе общественного транспорта с участием представителей ГИБДД и администрации.

Перевозчики отметили, что сложившаяся проблема — общая и системная. Сейчас из-за низких температур бывает, что автобусы замерзают по ходу движения, транспорт на газовом топливе не выдерживает.

Одна из причин — это то, что мы с 2019 года мы не можем защитить тариф в городе. У нас как было 21 рубль, так и держится,пояснил руководитель одного из транспортных предприятий.

По его словам, за это время в Нижнем Тагиле цены на топливо и запчасти повысились как минимум на 20%. Перевозчики не могут увеличить зарплату водителям и найти новых кандидатов на эту должность, а сами компании закредитованы.

Представитель перевозчиков пояснил, что в Нижнем Тагиле современные автобусы, они задействованы на 99%. Кроме того, на качестве транспортных услуг сильно сказалась пандемия коронавируса, так как в ее пик пассажиропоток падал на 80%.

По словам спикера, по сравнению с прошлым годом, сейчас он увеличился на 50%, а Нижнем Тагиле все потоки зависят от работы крупных промышленных предприятий. Он отметил, что днем автобусы ходят быстрее, также их график отслеживают в вечернее время. На маршрутах до 22.30 находится как минимум по одному автобусу.

Перевозчики частные, а мы сами заинтересованы чтобы транспорт не стоял, а работал. От этого зависят зарплаты людям, прибыль, наши обязательства. Мы все стараемся,заключил директор.

Напомним, в январе жители Нижнего Тагила во время морозов пожаловались на перебои в работе маршруток и автобусов.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
мэрПинаевзаседаниеадминистрация Нижнего Тагилаобщественный транспортперевозчикНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы