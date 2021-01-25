В Екатеринбурге такса с парализованными лапами стала звездой «ТикТок»

В Екатеринбурге такса с парализованными лапами стала звездой «ТикТок»

Сегодня, 18:17ОбществоPhoto: Елена Солодовникова
В Екатеринбурге такса с парализованными лапами стала звездой «ТикТок» и Instagram.

Таксу взяли из приюта и назвали Милка. В объявлении отмечалось, что она не чистокровная, а помесь с лабрадором. Спустя три года у животного отказали задние конечности. Хозяйке пришлось надевать ей памперс, а для передвижения использовалась специальная конструкция, пишет E1.

Photo:Елена Солодовникова

После сложной реабилитации Милка начала вместе с Еленой путешествовать, приняла участие в шоу на «Первом канале» и стала героиней роликов на «ТикТок». Некоторые из видео набрали почти два миллиона просмотров.

Как рассказала TagilCity.ru хозяйка Милки, цель роликов — показать людям, что с собакой-инвалидом нелегко, но и сдаваться не следует. Животное сможет полноценно существовать и передвигаться вместе с владельцем, несмотря на недуг.

Photo:Елена Солодовникова

Когда усыпляют подобных животных, то люди делают это из жалости не к собаке, а к себе. Им страшно, что они не справятся, считает Елена.

На данный момент Милка имеет свою страничку в Instagram. А её хозяйка взяла на передержку здорового пса Харли. Елена уверяет, что со здоровым животным проблем даже больше, чем с её Милкой.

Напомним, 10 января стало известно, как самоед из Екатеринбурге по кличке Шейх стал звездой «ТикТок». Его видео набирают миллионы просмотров.

Stories:
ЭксклюзивЕкатеринбург
Related news:
звездасобакаинвалидЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы