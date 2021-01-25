В Екатеринбурге тиктокер-миллионник заявилась на участие в шоу «Замуж за шейха»

Блогер рассказала, что закончила театральный институт. Собрать аудиторию в «ТикТок» ей удалось за шесть месяцев. Кроме того, девушка отметила, что ничего конкретного про проект «Замуж за шейха» не знает и с сомнением относится к тому, что сможет найти там свою любовь, пишет E1.