В Екатеринбурге тиктокер-миллионник заявилась на участие в шоу «Замуж за шейха»

Жительница Екатеринбурга и обладательница канала-миллионника в «ТикТок» Натали Гурманова подала заявку на шоу поиска жены для шейха.

У Натали более миллиона подписчиков в «ТикТок» и 30 тысяч в Instagram. Девушка поделилась с TagilCity.ru, что заявку сделала больше ради развлечения и не знает, что будет делать дальше. Заявка же еще не одобрена. Я еще не на шоу. А если её одобрят, то это не значит что я сразу побегу принимать участие, рассказала редакции Натали Гурманова. Блогер рассказала, что закончила театральный институт. Собрать аудиторию в «ТикТок» ей удалось за шесть месяцев. Кроме того, девушка отметила, что ничего конкретного про проект «Замуж за шейха» не знает и с сомнением относится к тому, что сможет найти там свою любовь, пишет E1.

