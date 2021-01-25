В Екатеринбурге затопивший «Эрмитаж» подрядчик получил штраф 200 тысяч рублей

В Екатеринбурге затопивший «Эрмитаж» подрядчик получил штраф 200 тысяч рублей

Сегодня, 12:49ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге суд назначил штраф 200 тысяч АО «Трест Уралтрансспецстрой» за затопление подвала объекта культурного наследия гостиницы «Эрмитаж» на, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Судом было установлено, что летом 2020 года выявлен факт затопления подвала здания гостиницы «Эрмитаж» на улице Малышева. В ней останавливался поэт Маяковский, здание считается объектом культурного наследия регионального значения.

Затопление образовалось из-за того, что АО «Трест Уралтрансспецстрой», при ремонте улицы Горького, проводило земельные работы вблизи здания и не организовало водоотвод и водослив.

Суд Ленинского района Екатеринбурга назначил организации штраф в размере 200 тысяч рублей по части 1 статьи 7.13 (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).

«Уралтрансспецстрой» попытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, но безуспешно. Решение суда предыдущей инстанции осталось в силе.

Напомним, в Екатеринбурге 18 января затопило семь этажей многоэтажки из-за сорванного пожарного крана.

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