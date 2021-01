В Нижнем Тагиле перевозчики обвинили жителей в вандализме на городских остановках

В Нижнем Тагиле перевозчики общественного транспорта заявили о вандализме со стороны местных жителей на остановках.

Присутствующий на совещании по вопросам транспорта представитель перевозчика сказал, что тагильчане срывают листовки с расписанием на остановочных комплексах. Мы снабжаем листами с графиком движения общественного транспорта остановочные комплексы. Однако жители срывают их. И это происходило неоднократно. Кроме того, расписание находится в каждом транспортном средстве, говорит представитель компании-перевозчика. Один из присутствующих предложил оптимальный вариант решения данной проблемы. Он рассказал, как подобная схема организована в столице Урала. В Екатеринбурге я прихожу на остановку и всегда вижу расписание. Оно висит высоко, на такой высоте, что не достанешь. Я еду с работы и вижу когда придет мой трамвай, сообщил специалист. Напомним, жители Нижнего Тагила пожаловались на работу общественного транспорта в городе. По словам горожан, транспортные средства не соблюдают расписание, а некоторые водители проезжают остановки. Тагильчане написали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой помочь разобраться в данном вопросе. Глава региона ответил жителям, что распорядился Министерству транспорта Среднего Урала проработать это вопрос совместно с представителями администрации Нижнего Тагила. Свердловский Минтранс вмешается в проблемы общественного транспорта в Нижнем Тагиле

