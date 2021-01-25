В Нижнем Тагиле перевозчики обвинили жителей в вандализме на городских остановках

В Нижнем Тагиле перевозчики обвинили жителей в вандализме на городских остановках

Сегодня, 18:01ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле перевозчики общественного транспорта заявили о вандализме со стороны местных жителей на остановках.

Присутствующий на совещании по вопросам транспорта представитель перевозчика сказал, что тагильчане срывают листовки с расписанием на остановочных комплексах.

Мы снабжаем листами с графиком движения общественного транспорта остановочные комплексы. Однако жители срывают их. И это происходило неоднократно. Кроме того, расписание находится в каждом транспортном средстве, говорит представитель компании-перевозчика.

Один из присутствующих предложил оптимальный вариант решения данной проблемы. Он рассказал, как подобная схема организована в столице Урала.

В Екатеринбурге я прихожу на остановку и всегда вижу расписание. Оно висит высоко, на такой высоте, что не достанешь. Я еду с работы и вижу когда придет мой трамвай, сообщил специалист.

Напомним, жители Нижнего Тагила пожаловались на работу общественного транспорта в городе. По словам горожан, транспортные средства не соблюдают расписание, а некоторые водители проезжают остановки. Тагильчане написали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой помочь разобраться в данном вопросе. Глава региона ответил жителям, что распорядился Министерству транспорта Среднего Урала проработать это вопрос совместно с представителями администрации Нижнего Тагила.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
мэрЕвгений Куйвашевгубернаторадминистрация Нижнего Тагилаобщественный транспортНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы