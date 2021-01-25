В Нижнем Тагиле у Драмтеатра начался демонтаж ледового городка

В Нижнем Тагиле у Драмтеатра начался демонтаж ледового городка

Сегодня, 15:20ОбществоPhoto: stagila.ru
В Нижнем Тагиле начался демонтаж ледового городка у театра драмы, сообщает пресс-служба мэрии.

По кадрам с видеокамер «Сети Тагила» видно, как рабочие демонтируют ограждение вокруг новогодней елки. Используются спецтехника.

Photo:stagila.ru

В администрации обусловили это решение тем, что наступило потепление, из-за него пришлось начать работы раньше запланированной даты. Ранее планировалось оставить городок до конца января.

Отмечается, что демонтаж будет вестись круглосуточно. К 27 января все работы должны быть завершены. Демонтированное оборудование отправится на хранение в МБУ «Сигнал-3».

Напомним, при строительстве ледового городка в Нижнем Тагиле было использовано более 900 кубических метров льда. Было закуплено новое светодиодное оборудование для конструкции шара и других фигур. Общая сумма, потраченная на возведение городка, составила 23,5 миллиона рублей. Из них 13 миллионов ушло на освещение. Открытие прошло 25 декабря.

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