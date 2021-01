В Нижнем Тагиле в отношении несовершеннолетнего завели дело за участие в митинге

В Нижнем Тагиле в отношении 17-летнего подростка завели административное дело за участие в митинге.

За участие в несанкционированных мероприятиях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального был составлен административный материал на 17-летнего жителя Нижнего Тагила. Еще одно такое дело завели на подростка из Екатеринбурга, пишет Е1. Административные протоколы составлены на двух жителей Свердловской области. Они участвовали в митингах 23 января, которые не были санкционированы, рассказал изданию свердловский омбудсмен Игорь Мороков. По словам уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, далее административный материал будет рассмотрен комиссией на заседании. Решение будет принято индивидуально. Дела заведены по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Напомним, в Екатеринбурге во время митингов в поддержу Навального задержали 14 человек. В Екатеринбурге на митингах в поддержку Навального задержали 14 человек

