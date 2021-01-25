В Нижнем Тагиле в отношении несовершеннолетнего завели дело за участие в митинге

В Нижнем Тагиле в отношении несовершеннолетнего завели дело за участие в митинге

Сегодня, 18:35ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в отношении 17-летнего подростка завели административное дело за участие в митинге.

За участие в несанкционированных мероприятиях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального был составлен административный материал на 17-летнего жителя Нижнего Тагила. Еще одно такое дело завели на подростка из Екатеринбурга, пишет Е1.

Административные протоколы составлены на двух жителей Свердловской области. Они участвовали в митингах 23 января, которые не были санкционированы, рассказал изданию свердловский омбудсмен Игорь Мороков.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, далее административный материал будет рассмотрен комиссией на заседании. Решение будет принято индивидуально. Дела заведены по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Напомним, в Екатеринбурге во время митингов в поддержу Навального задержали 14 человек.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
митингзадержаниеадминистративное правонарушениенесовершеннолетнийНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы