В Нижнем Тагиле врио начальника ГИБДД назначен Александр Зверев

25 января 2021 года в ГИБДД Нижнего Тагила назначен новый врио начальника. Им стал подполковник полиции Александр Зверев. Предыдущий врио Сергей Бернгардт вновь назначен заместителем начальника.

Ранее Зверев работал начальником охраны общественного порядка в местной полиции. Переход на новую должность редакции подтвердили в пресс-службе МУ МВД. В 2020 году подполковник Сергей Бернгардт стал замначальника нижнетагильского отдела ГИБДД. Он получил должность врио начальника после отставки Анатолия Чернова. До 2020 года Сергей Бернгардт руководил отделением пропаганды ГИБДД. Затем это место заняла сотрудница отделения пропаганды Ксения Парамонова. Служба занимается профилактикой ДТП и нарушений ПДД.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter