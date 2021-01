В Свердловской области 26 ученых были удостоены премии губернатора. Указ 21 января подписал Евгений Куйвашев.

Премия была учреждена в 2004 году. В 2020 году специалистов оценивали по 22 критериям. В нескольких из них премии удостоились по два человека. Photo: «Областная Газета» Награжденные получат выплату в размере 200 тысяч рублей. Напомним, в Свердловской области в 2020 году 536 матерей удостоились знака «Материнская доблесть». На Урале в 2020 году 536 многодетных мам получили знак «Материнская доблесть»

