Более 5 млн штрафов получили тагильчане за отсутствие масок в 2021 году

Штрафов более чем на 5 миллионов рублей выписано тагильчанам и жителям ГГО за отсутствие масок. В 2021 году в судах было рассмотрено 3,2 тысячи дел.
Больше всего штрафов выписано в Тагилстроевском суде, а именно на сумму 2,4 млн рублей (48,8% от общего числа). Там было рассмотрено 1,3 тысячи дел (40,4%).
Далее следует Ленинский суд, в котором за год было рассмотрено 1,2 тысячи дел (28,8%) и выписано штрафов на 1,4 млн рублей (28,8%).
На третьем месте по количеству штрафов — Дзержинский суд. Там было рассмотрено 703 дела об отсутствии масок (21,4%) и оштрафовано тагильчан на 1 млн рублей (21,8%).
Меньше всего дел об административном правонарушении в 2021 году рассмотрено судьями Пригородного суда — 34 (1%), нарушители получили штрафов на 54,5 тысячи рублей (1,1%).
Средняя сумма назначенных судами штрафов составила 1 663 рубля.
За первый квартал прошлого года в четырех судах Нижнего Тагила рассмотрено 53,1% от общего количества дел об административном правонарушении (1,7 тысячи), соответственно и выписано больше всего штрафов — на 2,6 млн рублей.
Во втором квартале число рассматриваемых дел значительно снизилось, до 13,6% от общегодового показателя (449), нарушители оштрафованы на 685,5 тысячи рублей.
Меньше всего штрафов судьями в Нижнем Тагиле выписано в третьем квартале — на 594,5 тысячи рублей, процент рассматриваемых дел составил 11,5% (380).
Однако в четвертом квартале в судах более чем на 10% увеличилось число дел по сравнению с предыдущим кварталом, до 21,7% от годового количества (715). Согласно судебным решениям тагильчане и жители пригорода должны заплатить 1,1 млн рублей.
Из всех рассматриваемых в судах случаев об административном правонарушении (3,2 тысячи) только в 0,4% были вынесены предупреждения вместо штрафов. Из 128 таких дел некоторые были переданы по подсудности в другие суды, либо протоколы были возвращены должностным лицам в связи с недостатками. Подавляющее большинство нарушителей масочного режима в Нижнем Тагиле было именно оштрафовано.
В Ленинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила проживает около 113 и 121 тысячи человек соответственно. За прошедший год штрафы за административное правонарушение по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ получили 1,1% жителей от общей численности районов.
В Дзержинском районе этот показатель составил 0,06% от общего числа жителей (118 тысяч человек), а в Пригородном районе — менее одной тысячной процента (33 тысячи жителей).
За 2021 год в Нижнем Тагиле было проведено 1442 рейдовых мероприятия, в которых принимали участие представители администрации города и районных администраций, сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское» и Роспотребнадзора.
Рейдовые мероприятия проводились ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни.
Напомним, за период с 20 апреля 2020 по 20 апреля 2021 года тагильские суды рассмотрели 7,3 тысячи дел о нарушении масочного режима. Общая сумма штрафов составила более 9,7 млн рублей.
За правонарушение по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» судом может быть вынесено предупреждение либо наложение административного штрафа:
Данные редакции TagilCity.ru предоставлены пресс-службами Тагилстроевского, Ленинского, Дзержинского и Пригородного районных судов Нижнего Тагила.