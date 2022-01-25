Более 5 млн штрафов получили тагильчане за отсутствие масок в 2021 году

Предупреждение за отсутствие масочного режима вынесено лишь в 0,4% случаев

Из всех рассматриваемых в судах случаев об административном правонарушении (3,2 тысячи) только в 0,4% были вынесены предупреждения вместо штрафов. Из 128 таких дел некоторые были переданы по подсудности в другие суды, либо протоколы были возвращены должностным лицам в связи с недостатками. Подавляющее большинство нарушителей масочного режима в Нижнем Тагиле было именно оштрафовано.