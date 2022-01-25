Больше часа самолет «Уральских авиалиний» кружил над Екатеринбургом

Больше часа самолет «Уральских авиалиний» кружил над Екатеринбургом
Больше часа самолет «Уральских авиалиний» кружил над Екатеринбургом
Сегодня, 19:33ОбществоФото: 1MI

Самолет «Уральских авиалиний» не приземлялся в Екатеринбурге

25 января самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» долгое время летал над Екатеринбургом и удивил горожан.

По словам одного из очевидцев, судно не смогло совершить посадку, поэтому вновь начал кружить над Кольцово. Также в справочной системе Flightradar24 было не написано, по какому пути направляется самолет, сообщает Е1.

Как выяснилось, Airbus А320 совершал тренировочный полет, так как данная практика считается привычной для авиакомпаний. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Там отметили, что самолеты летают Кольцово и по обратному маршруту.

Напомним, 22 января лайнеры, которые из-за смога не смогли приземлиться в Екатеринбурге, отправились в Челябинск.

Сюжеты:
Екатеринбург
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