ГД РФ рассмотрит проект закона о применении санкций против иностранцев

Государственная дума Российской Федерации готовится к рассмотрению законопроекта о возможности применения санкций против иностранцев и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших преступления против них.

Как пишет телеграмм-канал “Мейстер”, на данный момент законодательство Российской Федерации допускает возможность применения санкций только в отношении американских граждан. Справедливости ради стоит отметить, что у России возможности ввести против американцев эффективные санкции невелики из-за невысокого уровня политических и экономических связей государств. Однако данный механизм может быть эффективным в отношении граждан постсоветских стран, а также государств Восточной Европы. Его использование заставит задуматься антироссийских деятелей в соседних странах.

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