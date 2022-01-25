ГД РФ рассмотрит проект закона о применении санкций против иностранцев

Как пишет телеграмм-канал “Мейстер”, на данный момент законодательство Российской Федерации допускает возможность применения санкций только в отношении американских граждан. Справедливости ради стоит отметить, что у России возможности ввести против американцев эффективные санкции невелики из-за невысокого уровня политических и экономических связей государств.
Однако данный механизм может быть эффективным в отношении граждан постсоветских стран, а также государств Восточной Европы. Его использование заставит задуматься антироссийских деятелей в соседних странах.