Группа «Россети» ввела в строй новый Кольско-Карельский транзит

Компания «Россети» объявила о вводе в эксплуатацию нового Кольско-Карельского транзита. Его протяженность составила более 1100 км. Этот транзит является самой масштабной частью общего проекта по модернизации электросетевого сектора на Северо-Западе России. Объем инвестиций в новый транзит превысил 59 млрд рублей.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов вместе с главой Карелии Артуром Парфенчиковым и генеральным директором «Россетей» Андреем Рюминым запустили вторую цепь Кольско-Карельского транзита. Об этом сообщает karelinform.ru. Энергомагистраль проходит в Мурманской и Ленинградской областях, Карелии параллельно ранее введенной цепи транзита, созданной более 30 лет назад. Ее пропускной способности стало недоставать для полнофункционального использования генерации Мурманской области, в первую очередь Кольской атомной электростанции и гидроэлектростанций. Благодаря второй цепи транзита возможность передачи мощности по Кольско-Карельскому транзиту выросла в полтора раза — до 615 МВт. Это должно исключить риски в работе энергосистем Карелии и Мурманской области изолированно от единой энергетической системы России. Также проект позволит покрыть текущие и планируемые потребности в электричестве. В дальнейшем группа «Россети» планирует использовать транзит в передаче энергии Кольской ВЭС — крупнейшей в России заполярной ветроэлектростанции. «Строительство второй цепи Кольско-Карельского транзита — беспрецедентный по масштабу сетевой проект на Северо-Западе страны. Введены новые распределительные пункты и более тысячи километров линий электропередачи, модернизированы действующие подстанции. Повышение пропускной способности транзита позволило обеспечить полноценную работу мурманской генерации в интересах потребителей сразу нескольких регионов, снять системные риски для надежного электроснабжения территорий с населением более 3 млн человек. Также благодаря новой инфраструктуре в энергосистемах Карелии и Ленинградской области заметно увеличится доля низкоуглеродной энергетики», — отметил Андрей Рюмин. На энерготранзите установлено более 3,5 тысячи опор. Одним из важнейших этапов строительства стало сооружение полуторакилометрового высоковольтного перехода через реку Свирь с высотой опор в 73 метра. Помимо этого, компания «Россети ФСК ЕЭС» ввела в эксплуатацию два новых энергообъекта — распределительные пункты 330 кВ «Каменный бор» и «Борей». Помимо строительства ЛЭП, подверглись реконструкции четыре действующих центра питания 330 кВ в Мурманской и Ленинградской областях, Карелии.

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