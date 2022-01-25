Начать забастовку из-за высоких штрафов готовы ассенизаторы в Екатеринбурге

Ассенизаторы в Екатеринбурге готовы бастовать из-за больших платежей «Водоканалу». Бизнесменам, которые занимаются вывозом нечистот в частном секторе, начисляют суммы больше, чем их доход.

Отходы сливаются на очистных станциях на Химмаше и на севере. Один из предпринимателей рассказывает, что его доход за месяц в среднем составляет 50 тысяч рублей. При этом в квитанции ему прислали штраф почти в 400 тысяч рублей. По его словам, другие предприниматели тоже их получают и суммы могут доходить до одного миллиона, пишет Е1. Предприниматель объяснил, что с 2021 года «Водоканал» берет плату за негативное воздействие отходов на центральную систему водоотведения. При этом, по его словам, ассенизаторы не пользуются ей, а стоки сливают на аэрационной станции. К ним применяются правила обычных зданий. На очистных сооружениях у ассенизаторов берутся пробы сточных вод и затем выставляется счет по нарушенным нормативам. Теперь предприниматели ищут выход из ситуации и даже готовы отказаться вывозить отходы. Нас 25 человек, практически все готовы какие-то действия предпринимать, остановить работу. Каждый день отвозя сточные воды, получаю сто тысяч грязными, с вычетом топлива и других расходов, а в среднем зарабатываю 50–60 тысяч, рассказывает предприниматель. Он отмечает, что если штрафы будут выставляться каждый месяц и обжаловать их нельзя, то и работать будет невозможно. В «Водоканале» объяснили, что штрафы выставляются тем, чьи стоки больше всего вредят водоотведению. На эти средства приобретаются оборудование и реагенты для чистки воды. Там отмечают, что у ряда автомобилей зафиксировано существенное превышение допустимых концентраций вредных веществ. Через три месяца будут снова взяты пробы и также начислена плата по результатам. Если же нарушений не будет, то и плату компания не выставит. Сам предприниматель объяснил, что ассенизаторы состав содержимого выгребных ям контролировать не могут, а потому штрафы будут начисляться дальше.

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