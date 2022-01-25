Найденные при ремонте рельсы-артефакты впишут в интерьер тагильской школы № 23

Найденные при ремонте рельсы-артефакты впишут в интерьер тагильской школы № 23
Найденные при ремонте рельсы-артефакты впишут в интерьер тагильской школы № 23
Сегодня, 15:41ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Старинные рельсы XIX века, найденные при капремонте школы № 23 в Нижнем Тагиле, впишут в дизайн помещений.

При реконструкции школы были изъяты из дверных проемов два куска по три метра старинных рельсов узкоколейки демидовского завода, датированные 1896 годом.

Мы пока держим в секрете все, что касается этих старинных рельсовых балок. Часть конструкций изъята, рельсы проходят обработку. Их планируется вписать в дизайн помещений — это будет сюрприз для школы, рассказал на выездом совещании заместитель директора ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков.

Напомним, школу № 23 на улице Черных, 86 в Нижнем Тагиле планируется открыть к новому учебному году. На капитальный ремонт здания было выделено 224 миллиона рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтшколаПинаевНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы