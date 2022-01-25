Найденные при ремонте рельсы-артефакты впишут в интерьер тагильской школы № 23

При реконструкции школы были изъяты из дверных проемов два куска по три метра старинных рельсов узкоколейки демидовского завода, датированные 1896 годом.
Мы пока держим в секрете все, что касается этих старинных рельсовых балок. Часть конструкций изъята, рельсы проходят обработку. Их планируется вписать в дизайн помещений — это будет сюрприз для школы, рассказал на выездом совещании заместитель директора ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков.
Напомним, школу № 23 на улице Черных, 86 в Нижнем Тагиле планируется открыть к новому учебному году. На капитальный ремонт здания было выделено 224 миллиона рублей.