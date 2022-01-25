Ректор УГТУ: Выпускной экзамен в техникумах нужно сделать практическим

Ректор УГТУ: Выпускной экзамен в техникумах нужно сделать практическим
Ректор УГТУ: Выпускной экзамен в техникумах нужно сделать практическим
Сегодня, 16:05ОбществоФото: фрагмент видео
Ректор Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) Руслан Агиней стал участником круглого стола, посвященного важнейшим задачам системы среднего профессионального образования в Коми.

Как объяснила и. о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова, к настоящему времени в регионе сформирована вариативная сеть учреждений среднего профессионального образования, пишет udm-info.

Она включает 32 техникума и колледжа, предоставляющих возможность освоить 141 профессию. Сейчас на базе этих учреждений проходят обучение 19 тысяч человек. Наталья Якимова также добавила, что ежегодно количество специальностей становится больше на 2 - 5 актуальных для региона.

Необходимо отметить, что в УГТУ также осуществляется работа по обучению кадров по востребованному в Коми направлению переработки углеводородного сырья. При этом работа осуществляется и по линии среднего профессионального образования (СПО).

«Сейчас мы начали выходить на новый уровень и готовы вести переподготовку специалистов, имеющих среднее профессиональное либо высшее образование, в сфере переработки углеводородов. Программа занимает 2,5 года, по завершении участники получают соответствующую квалификацию в сфере переработки, которая будет подтверждена дипломом установленного образца», – пояснил Агиней.

Кроме этого, он напомнил, что в настоящее время вузу приходится самостоятельно заниматься поиском денег на организационные расходы вроде ремонта общежития в колледже УГТУ. И это несмотря на то, что линия СПО была создана с целью обеспечения региона профессиональными кадрами. Но на практике регион платит только за учебу «заказанных» специалистов.

На круглом столе ректор УГТУ также выступил с инициативой о том, чтобы сделать экзамен в сфере СПО практическим. Он считает, что это позволит выпускникам показать свои навыки и доказать, что в колледже готовят профессионалов. Он также добавил, что для реализации этих планов потребуется дополнительное оборудование.

«Это дополнительные расходы, но они очень быстро окупятся появлением по-настоящему профессиональных сотрудников», – заключил Агиней.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы