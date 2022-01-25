Ремонт еще трех мостов планируется в Нижнем Тагиле

Ремонт еще трех мостов планируется в Нижнем Тагиле
Ремонт еще трех мостов планируется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:02ОбществоФото: 1MI
Отремонтировать три ключевых моста планируется в Нижнем Тагиле. Это мост «Олимпийский» на улице Космонавтов, плотина и дорожное полотно на улице Челюскинцев и путепровод на Северном шоссе.

Мост на улице Космонавтов требует усиления опорных частей. На улице Челюскинцев будет проведена реконструкция плотины и, соответственно, дорожного полотна. В ближайшее время планируется начать поиски компании для создания проекта. Об этом рассказал вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов в интервью «Тагил-ТВ».

Средства на ремонт планируется просить из областного бюджета. Финансирование станет возможным, по словам Копысова, если программа ремонта, которую во время пресс-конференции анонсировал губернатор Евгений Куйвашев, будет расширена на крупные города.

На данный момент программа предполагает обновление переходов в небольших городах, селах и деревнях. Копысов добавил, что во время проведения работ власти постараются свести до минимума неудобства для тагильчан.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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