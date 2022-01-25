Склад с незаконным алкоголем и сигаретами на 2 млн рублей найден в Нижнем Тагиле

Склад с незаконным алкоголем и сигаретами на 2 млн рублей найден в Нижнем Тагиле
Склад с незаконным алкоголем и сигаретами на 2 млн рублей найден в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:54ОбществоФото: Валерий Горелых

Склад с нелегальным алкоголем «накрыли» в Нижнем Тагиле

Склад с немаркированной алкогольной и табачной продукцией обнаружен полицией совместно с ФСБ и ОМОНом в Нижнем Тагиле.

В отношении 55-летнего владельца из Закавказья было возбуждено уголовное дело за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без маркировки, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, в двух фургонах полицейские нашли около 3,3 тысячи бутылок водки, почти 3,5 тысячи бутылок коньяка, а также почти 55 тысяч пузырьков косметического средства по 100 миллиграмм каждый. В состав последнего входит спирт крепостью 75 градусов. Также было найдено более 30 тысяч пачек табачной продукции.

Общая стоимость продукции составила более двух миллионов рублей.

Установлена причастность к совершенному преступлению жителя Нижнего Тагила, который признал факт приобретения, перевозки и хранения с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции. Ему избрана мера пресечения виде подписки о невыезде, добавил полковник Горелых.

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