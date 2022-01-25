Склад с незаконным алкоголем и сигаретами на 2 млн рублей найден в Нижнем Тагиле

По его словам, в двух фургонах полицейские нашли около 3,3 тысячи бутылок водки, почти 3,5 тысячи бутылок коньяка, а также почти 55 тысяч пузырьков косметического средства по 100 миллиграмм каждый. В состав последнего входит спирт крепостью 75 градусов. Также было найдено более 30 тысяч пачек табачной продукции.