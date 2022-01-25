Тагильчанка поделилась впечатлениями после участия в шоу «Кондитер» на «Пятнице»

Она отметила, что в ее случае все участники были на позитиве, никто не подставлял друг друга и не провоцировал конфликтные ситуации, а получал удовольствие от процесса приготовления и участия в шоу. Также тагильчанка не заметила, чтобы судьи относились к кому-то «по-особенному». Один из ведущих программы — шеф-повар Ренат Агзамов — напугал некоторых участников, однако негатива Анастасия не почувствовала.