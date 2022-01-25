Тагильчанка поделилась впечатлениями после участия в шоу «Кондитер» на «Пятнице»

Съемки проходили 20 октября 2021 года, а в эфире выпуск с участием тагильчанки вышел 25 января в 19.00. Анастасия занимается кондитерским делом около двух лет. Она рассказала, что к участию подтолкнуло желание узнать, как шоу выглядит изнутри. Девушка хотела ответить на вопросы, правда ли участвуют подставные люди, а места заранее «проплачены». Как выяснилось позже, на шоу показываются живые эмоции, а съемка проходит с первого дубля.
На все свои вопросы я получила ответы. Нет такого, что подходят и говорят: «Здесь смейся» или «Здесь плачь». Это настоящие эмоции. Как себя ведет человек, так к нему и относятся члены жюри и другие участники, рассказала Анастасия.
Она отметила, что в ее случае все участники были на позитиве, никто не подставлял друг друга и не провоцировал конфликтные ситуации, а получал удовольствие от процесса приготовления и участия в шоу. Также тагильчанка не заметила, чтобы судьи относились к кому-то «по-особенному». Один из ведущих программы — шеф-повар Ренат Агзамов — напугал некоторых участников, однако негатива Анастасия не почувствовала.
Были какие-то шутки в сторону наших изделий, но даже если Ренат Лимарович ругался, я считаю, что это было справедливо и заслужено. Не было такого, чтобы он кого-то специально «засаживал». Я очень сильно волновалась, но была уверена в своем торте,рассказала изданию девушка.
В результате Анастасия прошла во второй этап шоу. Из предложенных на кухне материалов ей и другим участницам нужно было приготовить торт «Зебру» для специально приглашенного гостя — дрессировщика Артура Богдасарова. Тема выпуска — «Цирк». Ранее тагильчанка, в отличие от других кондитеров, ни разу не готовила данный торт, поэтому опыт на шоу стал для нее первым.
Нигде ничего подсматривать нельзя. Все брали из головы. Где-то импровизация, поэтому у большинства девушек что-то не получается. Мы были в полевых условиях. Дали всего 2,5 часа. Это было нереально,отметила Анастасия.
Она считает, что при иных обстоятельствах могла приготовить более удачный торт, однако за предоставленное время тагильчанка приложила максимальные усилия. Для Анастасии наиболее важным являлось то, что оба ее торта получились вкусными и понравились судьям.
Не было ни одного отрицательного отзыва. В конце, без камер, Ренат Лимарович сказал, что было три кандидата на место финалиста, включая меня. Мне это очень польстило,сказала девушка.
Анастасия призналась, что осталась под большим впечатлением. Раньше у нее не было опыта работы на съемочной площадке с профессионалами. Однако взвесив все «за» и «против» девушка решила, что вряд ли будет принимать в передаче повторное участие, поскольку уже получила ответы на все интересующие ее вопросы.
Это очень большой стресс, загоняют в стрессовую ситуацию. Начиная от момента, как привезти торт, и далее. Я готовила частично в Тагиле, а частично в Москве. Была ситуация в Кольцово, когда я приехала туда с тортом, но на транспортной ленте он перевернулся. Я стояла со слезами,поделилась Анастасия.
Она отметила, что даже спустя почти три месяца продолжает общаться с участницами, с которыми была на съемках.
Напомним, в ноябре минувшего года стало известно, что тагильчане Андрей и Алена Печенкины выиграли 100 тысяч рублей на кулинарном шоу «Моя жена рулит» на телеканале «Суббота!».