Тагильский технопарк «Старый демидовский завод» планируется реконструировать

Глава города Владислав Пинаев провел встречу, на которой поднимались вопросы историко-культурного наследия. Между собой поговорили представители муниципалитета и управления государственной охраны объектов культурного наследия области.
Мы готовы всесторонне помогать Нижнему Тагилу в вопросах сохранения его истории,заявил глава управления Евгений Рябинин.
Также поднимались вопросы сохранения объектов наследия и проведения историко-культурной экспертизы в процессе решения городских задач по благоустройству территории, строительству дорог, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. В результате были скоординированы планы работы над реконструкцией комплекса бывшего заводоуправления Демидовых.
Пинаев придерживается мнения, что далее может следовать работа над реализацией концепции по развитию эко-индустриального технопарка «Старый демидовский завод».
Напомним, в октябре минувшего года стало известно, что бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель планирует восстановить фамильную церковь Демидовых в Нижнем Тагиле. С помощью наследия династии он хочет превратить город в мировой центр.