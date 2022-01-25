Тагильский технопарк «Старый демидовский завод» планируется реконструировать

Тагильский технопарк «Старый демидовский завод» планируется реконструировать
Тагильский технопарк «Старый демидовский завод» планируется реконструировать
Сегодня, 20:05ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Технопарк «Старый демидовский завод» хотят реконструировать

Предполагается, что для сохранения историко-культурного наследия промышленного центра Среднего Урала может быть начата работа над реализацией концепции по развитию эко-индустриального технопарка «Старый демидовский завод», расположенного в Нижнем Тагиле.

Глава города Владислав Пинаев провел встречу, на которой поднимались вопросы историко-культурного наследия. Между собой поговорили представители муниципалитета и управления государственной охраны объектов культурного наследия области.

Мы готовы всесторонне помогать Нижнему Тагилу в вопросах сохранения его истории,заявил глава управления Евгений Рябинин.

Также поднимались вопросы сохранения объектов наследия и проведения историко-культурной экспертизы в процессе решения городских задач по благоустройству территории, строительству дорог, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. В результате были скоординированы планы работы над реконструкцией комплекса бывшего заводоуправления Демидовых.

Пинаев придерживается мнения, что далее может следовать работа над реализацией концепции по развитию эко-индустриального технопарка «Старый демидовский завод».

Напомним, в октябре минувшего года стало известно, что бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель планирует восстановить фамильную церковь Демидовых в Нижнем Тагиле. С помощью наследия династии он хочет превратить город в мировой центр.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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