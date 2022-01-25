За письмо губернатору с пенсионерки из Екатеринбурга потребовали 31 тысячу рублей

За письмо губернатору с пенсионерки из Екатеринбурга потребовали 31 тысячу рублей
За письмо губернатору с пенсионерки из Екатеринбурга потребовали 31 тысячу рублей
Сегодня, 12:56ОбществоФото: 1MI

С пенсионерки на Урале требуют деньги за письмо губернатору

За составление и отправку обращения к губернатору, омбудсмену, в прокуратуру и пенсионный фонд Свердловской области юристы требуют с пенсионерки 31 тысячу рублей.

Представители фирмы «Юридическое право» пообещали, что решат вопрос со стажем и пенсией, пишет Ура.ру со ссылкой на саму пострадавшую.

Женщина увидела рекламу в интернете и записалась на консультацию. Она хотела узнать, можно ли ей пересчитать стаж и добавить не засчитанные года для увеличения пенсии.

Представители компании заявили, что лучше написать сразу несколько обращений и тогда вопрос будет решен в ее пользу, рассказывает пострадавшая. С ней составили договор, за который женщина заплатила 500 рублей.

Вместе с договором женщина получила прайс, в котором сказано, что обращение к губернатору и омбудсмену будет стоить по пять тысяч рублей, обращение в ПФР — 4,8 тысячи рублей, а в прокуратуру — 3,9 тысячи. Всего за семь обращений пенсионерка должна была заплатить 31 тысячу рублей.

В самой компании пояснили, что это их личный прайс.

Ситуацию прокомментировала омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она заявила, что юридические мошенники — это позор и обратиться к омбудсмену можно бесплатно, так как ведомство создано для помощи людям. Она уточнила, что можно прийти со своими проблемами и написать обращение своими словами.

Сюжеты:
Екатеринбург
пенсионергубернаторЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы