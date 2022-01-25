За письмо губернатору с пенсионерки из Екатеринбурга потребовали 31 тысячу рублей

С пенсионерки на Урале требуют деньги за письмо губернатору

За составление и отправку обращения к губернатору, омбудсмену, в прокуратуру и пенсионный фонд Свердловской области юристы требуют с пенсионерки 31 тысячу рублей.

Представители фирмы «Юридическое право» пообещали, что решат вопрос со стажем и пенсией, пишет Ура.ру со ссылкой на саму пострадавшую. Женщина увидела рекламу в интернете и записалась на консультацию. Она хотела узнать, можно ли ей пересчитать стаж и добавить не засчитанные года для увеличения пенсии. Представители компании заявили, что лучше написать сразу несколько обращений и тогда вопрос будет решен в ее пользу, рассказывает пострадавшая. С ней составили договор, за который женщина заплатила 500 рублей. Вместе с договором женщина получила прайс, в котором сказано, что обращение к губернатору и омбудсмену будет стоить по пять тысяч рублей, обращение в ПФР — 4,8 тысячи рублей, а в прокуратуру — 3,9 тысячи. Всего за семь обращений пенсионерка должна была заплатить 31 тысячу рублей. В самой компании пояснили, что это их личный прайс. Ситуацию прокомментировала омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она заявила, что юридические мошенники — это позор и обратиться к омбудсмену можно бесплатно, так как ведомство создано для помощи людям. Она уточнила, что можно прийти со своими проблемами и написать обращение своими словами.

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