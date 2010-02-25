Бывший ди-джей Экорадио из г. Нижний Тагил будет шутить на ТНТ

В отборе участвовали более 100 свердловчан. Из них четверо – то есть два дуэта – из Нижнего Тагила. Отбор проводили режиссер «Смеха без правил» Алексей Френкель и выпускник одного из первых шоу Роман Постовалов. Как рассказал Николай Горбушов, в обстановке строжайшей секретности претенденты отправлялись в комнату жюри. Поэтому никто из участников кастинга не видел выступления конкурентов. В результате три дуэта были приглашены на съёмки программы. В их числе нижнетагильский дуэт «Мохнатый Горбушов». Его участники – КВНщики с 9-тилетним стажем Николай Горбушов и Максим Аджемиров. Сейчас ребята уже справились с первым волнением и готовятся к телевизионному выступлению, дату которого им сообщат на этой неделе. У дуэта «Мохнатый Горбушов» в запасе - шутки на «острые социальные темы» и, конечно, истории о родном Нижнем Тагиле.