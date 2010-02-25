Инновационный парк появится в г. Нижний Тагил
25 февраля 2010, 11:42ОбществоArtem
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В нем в ближайшие 5 лет будет открыто 12 тысяч рабочих мест. Инновационный парк развернется на площади 2,5 тысячи гектаров за поселком Рудника 3-го интернационала.
Как рассказала мэр Валентина Исаева, там будут созданы условия для развития малого и среднего бизнеса. Это общественно-деловой и логистический центры, энергоблок. Уже сегодня известно, что на готовых площадях разместятся производства швейных изделий, лекарств, строительных материалов и другие. Всего на территории инновационного парка разместится около 70-ти предприятий.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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