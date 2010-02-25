Инновационный парк появится в г. Нижний Тагил

Как рассказала мэр Валентина Исаева, там будут созданы условия для развития малого и среднего бизнеса. Это общественно-деловой и логистический центры, энергоблок. Уже сегодня известно, что на готовых площадях разместятся производства швейных изделий, лекарств, строительных материалов и другие. Всего на территории инновационного парка разместится около 70-ти предприятий.