Колбаса нижнетагильского производителя признана самой лучшей в регионе

В конкурсе принимали участие 15 предприятий Свердловской и Челябинской области, в общем, представив более 100 наименований. Мясную продукцию нашего города представлял только «Модуль». Кроме того, на фестивале нижнетагильский торговый дом «Бояр» продемонстрировал свою рыбную продукцию. Жюри оценивало участников по качеству, безопасности и маркировке продукции. Как нам сообщила начальник отдела маркетинга МПК «Модуль» Ольга Загуровская, в конкурсе были оценены 8 сортов мясных и колбасных изделий «Модуля», 6 из которых заняли призовые места. Золотой медалью был отмечен рулет из мяса птицы «По-деревенски», высокие оценки получили колбаса варёная «На здоровье», зельц «Тоскана». Так же дипломами были отмечены: ветчина «Особая», хлеб ветчинно-рубленный и колбаса «Балыковая». Торговый дом «Бояр» получили дипломы первой степени в номинациях «рыба охлажденная», «рыба холодного копчения» и «рыба соленая».