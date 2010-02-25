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Коммунальная авария нарушила работу отделений Сбербанка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Коммунальная авария нарушила работу отделений Сбербанка

25 февраля 2010, 10:12ОбществоArtem
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