Коммунальная авария нарушила работу отделений Сбербанка
25 февраля 2010, 10:12ОбществоArtem
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Коммунальная авария, из-за которой вчера затопило оборудование оператора связи "Уралсвязьинформ", нарушила работу свыше 300 подразделения Уральского банка Сбербанка России.
Как пишет РИА Новости, из-за прорыва воды было частично приостановлено оказание услуги доступа в интернет на территории Свердловской области. А на официальном сайте Уральского банка Сбербанка России появилась информация о нарушении работы подразделений. Проблемы были у 341-ого подразделения и 498-ми банкоматов Сбербанка России по Свердловской области
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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