Коммунальная авария нарушила работу отделений Сбербанка

Как пишет РИА Новости, из-за прорыва воды было частично приостановлено оказание услуги доступа в интернет на территории Свердловской области. А на официальном сайте Уральского банка Сбербанка России появилась информация о нарушении работы подразделений. Проблемы были у 341-ого подразделения и 498-ми банкоматов Сбербанка России по Свердловской области