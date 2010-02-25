На НТМК - новая система контроля качества железнодорожных колёс
25 февраля 2010, 16:58ОбществоArtem
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Установка магнито-люминесцентного контроля в автоматическом режиме выявляет поверхностные дефекты цельнокатаных колёс.
Полученные данные хранятся в системе электронного архива в течение всего периода гарантийного срока эксплуатации колеса, то есть около 15-ти лет. Установка позволяет проводить контроль 25 железнодорожных колес в час. На проектную мощность новое оборудование выйдет после проведения тестовых испытаний. Эта система контроля дополнит уже действующее в колёсобандажном цехе импортное оборудование по ультразвуковому контролю внутренних дефектов и предотвращению развития трещин. Как отмечает департамент по связям со СМИ Евраза, качество рельсов, колес и бандажей НТМК подтверждено 18-ю сертификатами Регистра по сертификации на федеральном железнодорожном транспорте РФ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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