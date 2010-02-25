На НТМК - новая система контроля качества железнодорожных колёс

Полученные данные хранятся в системе электронного архива в течение всего периода гарантийного срока эксплуатации колеса, то есть около 15-ти лет. Установка позволяет проводить контроль 25 железнодорожных колес в час. На проектную мощность новое оборудование выйдет после проведения тестовых испытаний. Эта система контроля дополнит уже действующее в колёсобандажном цехе импортное оборудование по ультразвуковому контролю внутренних дефектов и предотвращению развития трещин. Как отмечает департамент по связям со СМИ Евраза, качество рельсов, колес и бандажей НТМК подтверждено 18-ю сертификатами Регистра по сертификации на федеральном железнодорожном транспорте РФ.